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В Украине спад промышленного производства в марте достиг 7,7%

В Украине спад промышленного производства в марте достиг 7,7%
18:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:В Украине по данным Госстата наблюдается спад промышленного производства.

Спад промышленного производства в марте 2020 года против аналогичного периода прошлого года ускорился до 7,7%, тогда как против февраля этого года промпроизводство выросло на 3,6%.

Об этом сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

При этом, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 8,6%, а по сравнению с февралем, с учетом сезонной коррекции, падение составило 1,3%.

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В целом в январе-марте этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 4,3%, перерабатывающей - на 4,6%, снабжении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 8,1%. 

Как сообщаось, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Украина, Промышленность, Госстат.
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