"Новые деньги": Шмыгаль анонсировал новую программу кредитных каникул

Новости Бизнеса:В Украине власти анонсировали новую спецпрограму кредитных каникул для бизнеса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство работает над программами кредитных каникул для бизнеса, одну из которых, "Новые деньги", представляют в ближайшее время.

Об этом он написал в Telegram.

"Поздравляю решение Национального банка по снижению учетной ставки до 8%. Такие действия регулятора позволят поддержать экономику в условиях коронакризиса.

Правительство со своей стороны продолжает работать над программами кредитных каникул для бизнеса из-за инициативы Президента "Доступные кредиты 5-7-9%" и через инициативу "Новые деньги", которую представляем уже в ближайшее время", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 8%.