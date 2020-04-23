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"Новые деньги": Шмыгаль анонсировал новую программу кредитных каникул

"Новые деньги": Шмыгаль анонсировал новую программу кредитных каникул
19:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:В Украине власти анонсировали новую спецпрограму кредитных каникул для бизнеса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что правительство работает над программами кредитных каникул для бизнеса, одну из которых, "Новые деньги", представляют в ближайшее время.

Об этом он написал в Telegram. 

"Поздравляю решение Национального банка по снижению учетной ставки до 8%. Такие действия регулятора позволят поддержать экономику в условиях коронакризиса. 

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Правительство со своей стороны продолжает работать над программами кредитных каникул для бизнеса из-за инициативы Президента "Доступные кредиты 5-7-9%" и через инициативу "Новые деньги", которую представляем уже в ближайшее время", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 8%.

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Украина, Бизнес, Кабмин, Кредиты, Карантин.
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