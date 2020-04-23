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Увольнялись по собственному желанию: Служба занятости смягчила условия получения помощи безработным
Увольнялись по собственному желанию: Служба занятости смягчила условия получения помощи безработным
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Увольнялись по собственному желанию: Служба занятости смягчила условия получения помощи безработным

Увольнялись по собственному желанию: Служба занятости смягчила условия получения помощи безработным
19:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Бизнеса:В Госцентре занятости заявили, что была усилена соцподдержка безработных, которые были уволены по собственному желанию.

Государственный центр занятости усилил социальную поддержку безработным, уволенным по собственному желанию и упростил условия получения помощи.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу центра занятости.

"Граждане, которые были уволены с последнего места работы в период карантина (начиная с 12.03.2020 года) по собственному желанию и стали на учет в государственной службе занятости, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного. То есть, на период карантина правило об отложении выплаты помощи по безработице для уволенных по собственному желанию применяться не будет", - говорится в сообщении. 

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Да, это обусловлено тем, что 18 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13.04.2020 № 553-IX.

Этим законом внесены изменения в "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". Изменениями определено, что на период карантина для лиц, которые уволились с работы по собственному желанию, не действуют требования по отложению выплаты пособия по безработице сроком до 90 дней. При этом общая продолжительность выплат пособий по безработице для таких лиц не может превышать 270 календарных дней. 

Сообщается, что если человек уволился с предыдущего места работы по собственному желанию именно в период карантина и уже зарегистрировалася в службе занятости, не нужно подавать никаких дополнительных документов. Начисление пособия произойдет автоматически.

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Стоит отметить, что в базе данных службы занятости на сегодня более 50000 вакансий, которые готовы предложить безработным ".

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Украина, Работа, Помощь, Финансы, Карантин.
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