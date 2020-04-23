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Степанов: В больницах "первой волны" заняты не более 15% койкомест

Степанов: В больницах "первой волны" заняты не более 15% койкомест
19:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: moz.gov.ua

Новости Украины:Максим Степанов заявил, что пока не наблюдается пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

Пиковая нагрузка на систему здравоохранения произойдет, когда количество пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких начнет приближаться к 2 тысячам.

Об этом в интервью Украинской правде сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда мы говорим о пике, то мы должны четко разграничивать, что у нас есть способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь в условиях стационара. .... Условно говоря, если вдруг завтра у нас будет на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах первой волны не 155 человек, а, не дай Бог, очень резко начнет расти, и это количество начнет приближаться к 2 тысячам аппаратов искусственной вентиляции легких, тогда мы будем сразу вводить вторую волну. И это будет пиковая нагрузка на систему здравоохранения", - сказал Степанов.

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Сейчас, по словам Степанова, в 243 больницах, определенных для приема первой волны пациентов с COVID-19, заняты 10-15% койко-мест, из 2097 аппаратов искусственной вентиляции легких заняты 155 (на момент проведения интервью 22 апреля - ред).

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что одновременно больницы "первой волны" способны принять 3,5 тысячи тяжелых пациентов с COVID-19. 

Как сообщалось, по состоянию на 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. Среди заболевших - 1 386 медицинских работников.

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Украина, Минздрав, Карантин, Больницы, Коронавирус, ЦОЗ.
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