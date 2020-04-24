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У Зеленского подготовили законопроект об "инвестиционных нянях"

У Зеленского подготовили законопроект об "инвестиционных нянях"
18:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Юлия Ковалив рассказала, что теперь законопроект должны рассмотреть в парламенте.

В Офисе Президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.

Об этом рассказала глава Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

"Пандемия COVID-19 вносит коррективы в наши планы. В том числе и в сферу привлечения инвестиций. Но это никоим образом не означает, что ключевые процессы остановлены. Уже сегодня в Офисе Президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", в ближайшее время он будет подан в парламент", - сказала Ковалив.

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По ее словам, такая инициатива помогает инвестору чувствовать себя безопаснее, что значительно увеличивает круг лиц, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.

"Еще один важный инструмент, который мы предлагаем инвестору, – международный арбитраж. Это своего рода фундамент для надлежащей защиты инвестиций. Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины", - сказала Ковалив.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Юлия Ковалив, Законопроек, Офис Президента, ОПУ, Инвестиционные няни.
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