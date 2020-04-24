У Зеленского подготовили законопроект об "инвестиционных нянях"

Новости Бизнеса:Юлия Ковалив рассказала, что теперь законопроект должны рассмотреть в парламенте.

В Офисе Президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", в ближайшее время он будет подан в Верховную Раду.

Об этом рассказала глава Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

"Пандемия COVID-19 вносит коррективы в наши планы. В том числе и в сферу привлечения инвестиций. Но это никоим образом не означает, что ключевые процессы остановлены. Уже сегодня в Офисе Президента разработан законопроект об "инвестиционных нянях", в ближайшее время он будет подан в парламент", - сказала Ковалив.

По ее словам, такая инициатива помогает инвестору чувствовать себя безопаснее, что значительно увеличивает круг лиц, которые могут заинтересоваться Украиной как страной для капиталовложений.

"Еще один важный инструмент, который мы предлагаем инвестору, – международный арбитраж. Это своего рода фундамент для надлежащей защиты инвестиций. Кроме того, это станет существенным шагом для возвращения доверия к судебной системе Украины", - сказала Ковалив.