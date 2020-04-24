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Спецпошлины на импорт из РФ угля вступают в силу с 1 мая

Спецпошлины на импорт из РФ угля вступают в силу с 1 мая
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Специальная пошлина в 65% на импорт российского угля вступает в силу с 1 мая.

Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля (УКТВЭД 2701) за рядом исключений вступает в силу с 1 мая.

Согласно обнародованному в пятницу на правительственном портале постановлению №301 от 15 апреля, пошлина не распространяется на импорт антрацита (УКТВЭД 2701 11 00 00) вне зависимости от цели ввоза, битуминозного, коксующегося и другого угля (УКТВЭД 2701121000, 2701129000, 2701190000) для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

Исключением также является битуминозный, коксующийся и другой уголь (с выходом летучих веществ в перерасчете на сухую безминеральную основу до 35%), импортируемый для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

В постановлении также указывается, что документами, которые подтверждают цель использования указанных товаров являются внешнеэкономические договора и/или договора поставки на территории Украины, стороной которых являются предприятия металлургической и коксохимической промышленности, либо производители электрической/тепловой энергии, а также лицензия на осуществление соответствующей деятельности (в случае, когда деятельность лицензируется).

Как сообщалось, правительство 18 марта приняло постановление (о внесении изменений в постановление №624 от 17 июля 2019 года с условием доработки в трехдневный срок), о введении с 1 апреля спецпошлины в размере 65% на импорт из Российской Федерации электрической энергии и всех типов угля за исключением антрацитового и коксующегося. Соответствующий документ №261 был обнародован только 9 апреля и предусматривал введение спецпошлины с 15 апреля.

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Согласно документу, указанная пошлина не распространялась на уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии. При этом, введение ранее анонсированной пошлины на импорт из России электрической энергии, документом не предусматривалось. В день, когда обозначенные изменения должны были вступить в силу, правительство решило внести в постановление №624 новые изменения, обозначив 1 мая датой вступления их в силу.

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Уголь, Россия, РФ, Импорт, Пошлина.
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