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Кабмин выделил шесть млрд гривен на пособия по безработице

Кабмин выделил шесть млрд гривен на пособия по безработице
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Правительство Украины выделило 6 млрд грн для Фонда соцстрахования на случай безработицы.

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу выделил 6 млрд грн на финансирование Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник.

Согласно сообщению министерства, 1,27 млрд грн выделенных средств будут направлены на выплату помощи по безработице, в частности, на повышение минимального размера помощи по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.

Еще 4,72 млрд грн пойдут на помощь по частичной безработице, уточнили в министерстве.

В Украине стремительно растет безработица

Как сообщалось, размер минимальной помощи по безработице на период карантина был повышен с 650 грн до 1 тыс. грн.

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Все по теме:

Правительство, Безработица, Кабмин, Фонд соцстрахования.
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