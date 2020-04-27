Минфин: Украина в этом году надеется получить от МВФ $3,5 млрд

Новости Бизнеса:В текущем году Украина планирует получить два кредита от МВФ.

Украина в 2020 году может получить от Международного валютного фонда два кредита по 1,75 млрд долл.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"На данный момент речь идет о 3,5 млрд долл. и, соответственно, двух траншах: 1,75 млрд долл. и 1,75 млрд долл.", - сказал Марченко.

Он также отметил, что Украина хотела бы увеличить эту сумму, однако пока речь идет о 3,5 млрд долл. Общий объем новой программы сотрудничества Украины с МВФ может достичь 8 млрд долл.

Как сообщалось, Национальный банк прогнозировал, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долл.