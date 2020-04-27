Нафтогаз: данное время нецелесообразное для импорта газа

Новости Бизнеса:В Нафтогазе Украины считают нецелесообразным импорт газа на данный момент.

НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа, поскольку считает это нецелесообразным.

Об этом в эфире марафона "На карантине" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы сейчас газ не импортируем, мы закачиваем газ собственной добычи. Импортированный газ завозится преимущественно частными трейдерами, в которых бизнес-модель позволяет это делать. Для Нафтогаза мы не видим в этом смысла. Если и будем что-то импортировать, то с целью, чтобы мгновенно перепродать", - рассказал Коболев.

Он напомнил, что прошлый отопительный сезон был завершен с рекордными запасами газа в хранилищах.

"Газ закачивается в штатном режиме. Сейчас объем газа в хранилищах превышает 16,2 млрд кубометров. Думаю, этого газа будет достаточно, чтобы пройти следующую зиму", - сказал Коболев.

Как сообщалось, по данным Госстата, с 1 марта по 1 апреля 2020 года в Украине увеличились запасы многих видов топлива, за исключением моторных бензинов.