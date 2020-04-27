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Понедельник, 27.04.2020
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Зеленский: Цена на газ для населения - самая низкая за последние 4 года (Видео)

Зеленский: Цена на газ для населения - самая низкая за последние 4 года (Видео)
19:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Президент Украины заявил, что в текущем месяце ена на газ для населения стала самой низкой за последние четыре года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в апреле цена на газ для населения снизилась еще на 15% и стала самой низкой за последних четыре года.

Об этом он сказал в видеообращении 27 апреля.

"В апреле 2020 года цена на газ для населения снизилась на 15% по сравнению с мартом и почти на 40%, начиная с января", - отметил Зеленский.

Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)

По словам Президента, это - самая низкая цена на газ для населения за последних четыре года.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 27 апреля в Украине зафиксировали 392 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 009.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 882 тыс. человек, более 207 тыс. человек умерли.  По состоянию на 27 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.

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Газ, Украина, Карантин, Владимир Зеленский.
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