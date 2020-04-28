Цены на нефть продолжили падение из-за дефицита хранилищ

Новости Бизнеса:Цены на нефть во вторник снижаются из-за опасений по поводу ограниченных возможностей для хранения сырой нефти во всем мире.

Цены на нефть во вторник, 28 апреля, снижаются на фоне опасений о заполнении мировых нефтехранилищ и страхов, что спрос будет восстанавливаться медленно по мере постепенного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля июльской нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет $ 22,54 (-2,30%). Баррель июньской нефти WTI торговался на нью-йоркской бирже NYMEX по $ 11,28 (-11,82%). В ходе утренних торгов цены на мировые образцы опускались до $ 22,11 и $ 10,66 соответственно.

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контракты, на которые приходится 20% с его $ 3,6-миллиардного портфеля. Этот фонд сделал шаг, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенных на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы - в зависимости от приближения их к срокам экспирации - снова уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что американским производителям нужно уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%.

По данным консалтинговой компании Kpler, в результате падения спроса сухопутные мировые хранилища нефти на прошлой неделе были заполнены примерно на 85%.

В то же время восстановление спроса на нефть в Китае свидетельствует о том, что потребление сырья постепенно возрастет и в США, Европе после снятия карантинных ограничений.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 млн барр./сутки. (б/с) с 1 мая. Но этого объема недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса примерно на 30 млн б/с, вызванного пандемией COVID-19.

Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 22,24 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 23,01 доллара за баррель, что на 6 центов ниже уровня закрытия торгов ($ 23,07)