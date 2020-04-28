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Нефть некуда девать: десятки танкеров "застряли" у берегов Калифорнии

Нефть некуда девать: десятки танкеров "застряли" у берегов Калифорнии
06:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Десятки танкеров с нефтью стоят возле Калифорнии, потому что ее некуда девать

Почти 30 танкеров с нефтью стоят у побережья Калифорнии (США). Судна используют как плавучие хранилища из-за падения спроса на нефть и переполненные хранилища на суше.

Об этом сообщает Bloomberg, цитирует Громадське.

Танкеры стоят от города Лонг-Бич до залива Сан-Франциско, они вмещают нефть, которая способна удовлетворить 20% мирового (докризисного) спроса на это сырье — более 20 миллионов баррелей.

Это наибольшее количество нефти, которое  за один раз находилось у западного побережья США, утверждают во французской компании Kpler SAS.

Как сообщалось ранее, с начала марта стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире.

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Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.

Цена американской марки нефти West Texas Intermediate (WTI) в понедельник, 20 апреля, впервые с 1999 года опустилась ниже 15 долларов за баррель. В некоторые дни цена на нефть достигала отрицательных значений.

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Калифорния, Нефть, Цены на нефть.
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