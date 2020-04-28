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Рефинансирование: НБУ определил график и условия тендеров

Рефинансирование: НБУ определил график и условия тендеров
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины на период с 30 апреля до 30 июня 2020 года установил график тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней, а также по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк будет проводить тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца. Такой график тендеров установлен на период с 30 апреля по 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится уже 8 мая, а следующий - 12 июня.

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Первый тендер по поддержанию ликвидности банков на срок до 90 дней состоится в ближайший четверг в связи с нерабочим днем в пятницу, а в дальнейшем они будут проходить по обычному графику.

Ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования и на срок до 90 дней будет плавающей и будет равна учетной ставке Национального банка, с 24 апреля установленной на уровне 8%. С целью стимулирования экономики Национальный банк решил не включать в стоимость этих кредитов фиксированную переменную (постоянную величину), установив ее на уровне нуля.

Кредиты рефинансирования буду предоставляться путем проведения количественных тендеров без ограничения объема. Объемы рефинансирования будут ограничиваться только имеющимся у банков ликвидным залогом, в который могут входить государственные облигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты Национального банка, иностранная валюта, а в ближайшем будущем также корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией, а также муниципальные облигации. 

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Как известно, для противодействия негативному влиянию эпидемии и карантинных мер на экономику и финансовый сектор Национальный банк расширил поддержание ликвидности банков. Во-первых, увеличена периодичность проведения тендеров по поддержанию ликвидности, а также срок предоставления кредитов с 30 до 90 дней. Во-вторых, расширен перечень приемлемого залога, который банки могут предоставлять для получения рефинансирования. В-третьих, введены новые инструменты, в том числе - долгосрочное рефинансирование на срок от 1 до 5 лет.

График и условия тендеров по рефинансированию приняты решениями Правления Национального банка от 28 апреля 2020 №301-рш "О проведении тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком более 14 дней" и №302-рш "Об утверждении постоянной величины, используемой для определения процентной ставки по кредитам рефинансирования более 14 дней ". Решение вступает в силу 28 апреля.

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НБУ, Украина, Финансы.
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