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Влияние карантина на экономику Украины: Дубилет презентовал спецсайт

Влияние карантина на экономику Украины: Дубилет презентовал спецсайт
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:Экс-минстр отметил, что были использованы показатели, миграционных и демографических процессов, изменения в финансах и торговле, а также бюджете и налогах.

Дмитрий Дубилет, являвшийся министром Кабинета министров Алексея Гончарука, заявил о создании сайта, на котором можно отслеживать влияние карантина на экономику Украины.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Мы создали дашборд, посвященный карантину и экономике Украины. Это, пожалуй, самый масштабный и подробный дашборд на эту тему. Веб-адрес дашборда: q.rating.zone. На нем можно отслеживать влияние карантина на экономику - всего более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно", - написал он.

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Дубилет отметил, что были использованы показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, изменения в финансах и торговле, а также бюджете и налогах.

"Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, добавили к ним понятные визуализации и объединили на одной странице. Теперь можно не гадать, а точно определить, сколько украинцев вернулось в страну (463 тыс. человек), насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах (-98,6%), как меняется количество безработных (431 тыс. человек) и какая область меньше потеряла доходов в местный бюджет", - отметил он.

По словам Дубилета, дашборд будет функционировать на период карантина и в течение времени, необходимого для восстановления работы экономики.

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"Вскоре на нем появятся новые показатели и возможность их исследовать более детально. Чтобы не пропустить новые показатели на дашборде, можно подписаться на группы в телеграмме или Фейсбук (ссылка вверху дашборда)", - написал он.

Как сообщалось, экс-министр Дубилет планирует запустить инвестиционный фонд для поддержки бизнеса в Украине.

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Украина, Экономика, Сайт.
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