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Госстат: в Украине реальная зарплата выросла на 9,3%

Госстат: в Украине реальная зарплата выросла на 9,3%
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Заработная плата в Украине в марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года увеличилась почти на 10%.

Реальная заработная плата в Украине в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года увеличилась на 9,3%, по сравнению с февралем 2020 года - на 4,8%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте по сравнению с февралем текущего года возросла на 5,5%, а в годовом измерении (март-2020 к марту-2019) – на 11,8%, составив 11446 грн.

Ведомство уточняет, что в феврале она составляла 10847 грн, январе – 10727 грн и декабре - 12264 грн.

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По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года наблюдался в Луганской (на 18,6%), Херсонской (на 15,8%), Сумской и Кировоградской (на 15%), Одесской (на 13,1%), Днепропетровской (на 13%), Львовской (на 12,8%), Харьковской (на 12,7%), Тернопольской и Полтавской (на 12,6%), Киевской (на 12,1%), Черниговской и Винницкой (на 12%) областях г.Киеве (11%).

Самый высокий уровень зарплат в марте текущего года зафиксирован в г.Киеве (17990 грн), самый низкий в Черновицкой области (8285 грн).

В марте-2020 по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года заработная плата наиболее всего повысилась сфере информации и телекоммуникаций – на 34,5%, административного и вспомогательного обслуживания – на 24,6%, здравоохранении – на 19,3%, госуправлении и обороне, обязательном соцстраховании – на 16,3%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 15%, образовании – на 11,6%, сельском хозяйстве – на 10,8%, промышленности – на 10,4%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 8,9%, финансовой и страховой деятельности – на 6,7%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 6,7%, строительстве – на 5,9%, на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 4%.

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Украина, Зарплата, Финансы.
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