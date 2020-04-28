"Коронакризис": В Раде планируют заслушать главу Нацбанка

Новости Бизнеса:В ВР собирают подписи для очередного проекта от Нацбанка.

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха собрал подписи под проектом постановления "О докладе председателя Национального банка Украины о деятельности Национального банка Украины в условиях установленного в Украине карантина".

Об этом он написал в Facebook и обнародовал фото соответствующего документа с подписями.

"Я собрал подписи глав многих комитетов и еще нескольких народных депутатов, которые просто не позволили мне пройти мимо них с этим документом. Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не самую ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", - отметил депутат.

Согласно тексту документа, депутаты предлагают заслушать и обсудить на следующем внеочередном пленарном заседании Верховной Рады доклад главы Нацбанка о деятельности НБУ в условиях карантина.

По результатам доклада предлагается дать оценку главе Нацбанка относительно возложенных на него полномочий.

Ранее народный депутат Александр Качура сообщил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в 13:00 в четверг, 30 апреля.