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Цены на нефть подскочили

Цены на нефть подскочили
11:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В среду, 29 апреля, цены на нефть продолжают резкие скачки.

Цены на нефть подскочили в среду, отыграв часть потерь этой недели, после того как запасы в США выросли меньше, чем предполагалось, а также на фоне ожиданий восстановления спроса.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 21,00 за баррель, что на 2,64% ($ 0,54) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на июнь на торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX увеличились на 9,56% ($ 1,18) - до $ 13,52 за баррель. Во вторник во время сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%.

По данным API, запасы нефти выросли на 10 млн баррелей до 510 млн за неделю, завершившуюся 24 апреля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 10,6 млн баррелей.

Цены на нефть продолжили падение из-за дефицита хранилищ

"Это довольно хорошая новость о том, что, возможно, хранилища в США заполняются не так быстро, как вы могли бы подумать," - сказал Лехлан Шоу, руководитель отдела исследований в области сырьевых товаров National Australia Bank в Мельбурне.

Рынку предстоит оценить еще одни данные о запасах США: Управление энергетической информации США опубликует еженедельную сводку позже в среду.

Регуляторы штата Техас, крупнейшего производителя нефти в США, 5 мая проведут голосование по вопросу того, следует ли вводить ограничения на производство. Штаты Северная Дакота и Оклахома также изучают способы законного сокращения производства.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 22,83 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 23,02 доллара за баррель, что на 28 центов выше уровня закрытия торгов ($ 22,74)

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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