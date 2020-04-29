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Льготные кредиты для бизнеса: Кабмин расширил круг получателей

Льготные кредиты для бизнеса: Кабмин расширил круг получателей
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства.

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выдачи средств по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", расширив круг потенциальных претендентов на получение кредитных средств.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства" было принято на заседании правительства в среду.

Как сказано в пояснительной записке, постановлением правительство уточнило категории предпринимателей, на которых расширяется действие программы.

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Кроме того, сняты ограничения относительно максимальной суммы кредитов на рефинансирование, по которым предоставляется компенсация процентов.

Как сообщалось, 15 апреля Кабинет министров увеличил максимальную сумму кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" до 3 миллионов гривень c 2 миллионов гривень.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, принятые изменения позволяют увеличить до 3 миллионов гривень максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.

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Кроме того, расширяется количество предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку в рамках программы - их годовой доход от любого вида деятельности должен составлять до 100 миллионов гривень. Также расширяются цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели, на пополнение оборотного капитала.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, внесение данных изменений фактически позволит внедрить нулевую ставку по рефинансируемым кредитам для бизнеса, чтобы снять с него тяжесть кризиса.

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Украина, Кабмин, Кредиты, Карантин.
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