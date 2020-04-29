Сколько водки украинцы выпили за год: данные Госстата

Новости Бизнеса:В прошлом году украинцы потребили 29,6 млн литров водки и ликеро-водочных изделий.

В 2019 году жители Украины потребили 29,6 млн литров водки и ликеро-водочных изделий. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В пересчете на абсолютный алкоголь объем розничных продаж водки и ликероводочных изделий в течение отчетного периода составил 2,9 млн долл.

В течение отчетного периода больше всего водки и ликеро-водочных изделий купили в розницу жители столицы - на 3,6 млрд грн.

Не мало водки и ликеро-водочных изделий приобрели жители Днепропетровской и Киевской областей - на 1,5 млрд грн и 1,4 млрд грн соответственно.

В общем, в 2019 году украинцы потратили на водку и ликеро-водочные изделия 15,6 млрд грн.