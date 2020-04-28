Госстат дал отчет, какой алкоголь в Украине подорожал больше всего

Новости Украины:За год стоимость водки в Украине выросла на 1,2%.

За год стоимость водки в Украине выросла на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в марте 2020-го бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,25 грн, тогда как в марте 2019-го - 91,21 грн.

Стоимость столового вина отечественного производства также выросла - на 4%. В марте 2020 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 66,9 грн, тогда как в марте 2019 года - 64,3 грн.

Достаточно существенно возросла стоимость пива отечественного производства - на 9%, до 17,3 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

Каксообщалось, алкогольные производитель Украина нарастили объемы производства.