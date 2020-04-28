Торговы вопрос: Львовский горсовет рекомендует возобновить работу продуктовых рынков

Новости Украины:Львовская городская рада рекомендует возобновить работу продуктовых рынков с соблюдением всех протоколов в отношении работы в условиях карантина.

Такую позицию озвучила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Галина Сличная 28 апреля на сессии городского совета, сообщает пресс-служба горсовета.

"Когда мы покидали рынки открытыми, мы советовались с врачами, с эпидемиологами и выписали четкие правила работы. Было два замечания к работе рынков, но мы среагировали мгновенно, ситуацию исправили, и мы работу этих двух рынков восстановили. На рынках у нас был идеальный порядок, мы имеем фотосъемку их работы. Я считаю, что продовольственные рынки должны быть открытыми", — подчеркнула Сличная.

Стоит заметить, что во Львове местные рынки закрыли почти последними: они работали до 18 апреля включительно.

Вчера городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что надо восстановить работу продуктовых рынков. Соответствующее обращение мэр города направил Премьер-министру Украины и главному санитарному врачу Украины. По словам Садового, возобновление работы возможно только при условии соблюдения всех рекомендаций и протоколов.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков. Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский. По его мнению, при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. В понедельник на совещании в офисе Президента Зеленский одобрил идею о возможности открытия рынков по определенным протоколом соблюдения правилам безопасности во время эпидемии COVID-19.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, в том числе рынки, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.

Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмигаль обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.