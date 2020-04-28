Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Сколько Украина уже потратила с начала марта
Борьба с COVID-19: Сколько Украина уже потратила с начала марта
Президент подписал закон о рынке земли
Президент подписал закон о рынке земли
Назван лучший футболист XXI века
Назван лучший футболист XXI века
Голливудские звезды показали своих собак-двойников
Голливудские звезды показали своих собак-двойников

НСЗУ: медгарантии обеспечивают бесплатное питание в больницах для пациентов

НСЗУ: медгарантии обеспечивают бесплатное питание в больницах для пациентов
15:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Программа медицинских гарантий обеспечивает пациентам бесплатное питание в больницах в Украине.

Программа медицинских гарантий обеспечивает пациентам бесплатное питание в больницах в Украине. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

"Программа медицинских гарантий гарантирует пациентам бесплатное питание в больницах. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях пациент обеспечивается питанием и пребыванием в больнице бесплатно. Учреждения не имеют права устанавливать плату за это", - указано в сообщении НСЗУ в Telegram-канале.

Кроме обеспечения питанием всех госпитализированных пациентов, в рамках медицинской помощи в сложных неонатальных случаях, как указано, пациента бесплатно обеспечивают парентеральным питанием. Это дорогостоящее питание, за которое теперь не нужно платить, отметили в НСЗУ.

Помощь с COVID-19: Из Южной Кореи в Киев доставили 42,5 тыс защитных костюмов для медиков

Также указано, что в пакет стационарной и мобильной паллиативной помощи входит оценка нутритивного состояния и предоставления нутритивной поддержки.

"НСЗУ также платить медучреждениям за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией с тремя новыми пакетами медицинских услуг. Для пациентов с COVID-19 в критическом состоянии предусмотрено бесплатное парентеральное питание", - добавили в службе.

Медучреждения, как сообщается, имеют право устанавливать плату за улучшенное питание как дополнительную услугу исключительно по желанию пациента.

Опрос: Половина украинцев высказались о качестве медуслуг в Украине 

Как сообщалось, в НСЗУ рассказали, будет ли финансироваться лечение больных COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Медицина, Больницы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
03 Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
04 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
05 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Влияние карантина на экономику Украины: Дубилет презентовал спецсайт
Влияние карантина на экономику Украины: Дубилет презентовал спецсайт
Вакцина против коронавируса: в мире работают над 120 проектами
От коронавируса в мире разрабатывают уже 120 вакцин
Карантинные меры: В Турции введут комендантский час на три дня
Карантин: В Турции введут комендантский час на три дня
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.04 – 26.04.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.04 – 26.04.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь