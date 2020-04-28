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Помощь с COVID-19: Из Южной Кореи в Киев доставили 42,5 тыс защитных костюмов для медиков

Помощь с COVID-19: Из Южной Кореи в Киев доставили 42,5 тыс защитных костюмов для медиков
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украину доставили 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников, купленных на средства Фонда Петра Порошенко и компании Roshen в Южной Корее.

Это – четвертая партия костюмов, которая в ближайшие дни поступит в медучреждения по всей стране, сообщает 28 апреля пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Предыдущие 30 тысяч костюмов уже переданы в больницы во все регионы Украины - прежде всего в очаги возгорания коронавирусной болезни. В целом Фонд Порошенко и компания Рошен закупили 130 тысяч защитных медицинских костюмов. Следующий груз из Сеула ожидается через несколько дней", - говорится в сообщении.

В политсиле напомнили, что в Украине уже около двух тысяч медицинских работников инфицированы COVID 19 - это фактически каждый пятый больной коронавирусом. "Причиной этого является абсолютная необеспеченность отечественных больниц средствами профессиональной защиты", - считают в "ЕС".

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В партии также напомнили, что "Европейская солидарность" на прошлой неделе зарегистрировала законопроект № 3376 о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусной болезнью и требует принять его на ближайшем заседании парламента.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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Киев, Корея, Медики, Коронавирус.
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