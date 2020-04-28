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Борьба с COVID-19: в ОП положили обязанности по обеспечению средствами на Минздрав

Борьба с COVID-19: в ОП положили обязанности по обеспечению средствами на Минздрав
14:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Офисе президента передали обязанности на обеспечение средствами против коронавируса на Минздрав.

Привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которое до сих пор курировал Офис Президента, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины. Об этом шла речь на ежедневной совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшейся под председательством Владимира Зеленского, передает пресс-служба Президента.

"Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели достаточно всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - обратился глава государства к министру здравоохранения Максиму Степанову.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что следующий самолет с необходимыми средствами вскоре прибудет в Украину.

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"В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис Президента. Там будут 400 тысяч защитных масок, защитные средства для глаз. В дальнейшем привозом всего, что нужно, будет заниматься Минздрав", - отметил он.

Степанов сообщил, что его ведомство уже закупило более 70 тысяч костюмов биозащиты на средства из резервного фонда. В дальнейшем Министерство здравоохранения будет использовать средства из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии.

Как сообщалось, ранее Степанов заявил, что Украина, кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты, планирует провести закупку в государственный резерв, на случай будущей пандемии или эпидемии.

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Украина, Минздрав, Карантин, ОП.
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