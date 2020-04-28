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В Киеве - 78 новых случаев заражения коронавирусом

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В Киеве - 78 новых случаев заражения коронавирусом
12:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве за сутки лабораторно подтвердили 78 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 3 медиков; всего в городе зарегистрировали 1298 заболевших.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 78 человек, всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19, заявил мэр города Виталий Кличко.

"По сравнению с несколькими прошлыми днями статистика сегодня - не очень оптимистична. За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них - медики. На сегодня в столице 1298 подтвержденных случаев заболевания COVID -19 ", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник днем.

По его словам, среди заболевших 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет. 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

22 пациента госпитализировали в больницы столицы. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Напомним, по последним данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля в Украине число зараженных коронавирусом составило 9 410 человек. За прошлые сутки подтвердили 401 новый случай, что на 9 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 992 пациента.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине умерли 18 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв коронавируса выросло до 239.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Виталий Кличко, Киев, Covid-19, Коронавирус в Киеве.
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