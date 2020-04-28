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В Украине за сутки более 400 новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки более 400 новых случаев COVID-19
09:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 401 человека заболели Covid-19, 128 - выздоровели, 19 новых жертв вируса.

На 401 человека возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, 19 ранее заболевших умерли, 128 человек выздоровели, сообщает утром во вторник Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на утро 28 апреля число заболевших с начала распространения Covid-19 достигло 9 410, из них скончались 239, а общее количество выздоровевших составило 992.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай… В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook во вторник утром.

На утро 27 апреля в Украине было 9 009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (864) превышало количество летальных случаев (220). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 410, летальных случаев возросло на 19, количество случаев выздоровления - на 128.

Суточный рост количества заболевших на 27 апреля составлял 392 человека, на 26 апреля - 492, на 25 апреля – 478 человек. Рост количества жертв Covid-19 за предыдущие трое суток составлял: на 27 апреля - 11 человек, на 26 апреля - 8, на 25 апреля – 8 человек. Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 24, 58 и 181 человек.

Количество активных больных на утро понедельника составляло 7 925 (рост за сутки –357). По состоянию на утро вторника в Украине активных больных 8179 человек.

Статистика по регионам:

  • Винницкая - 406
  • Волынская - 260
  • Днепропетровская - 318
  • Донецкая - 52
  • Житомирская - 354
  • Закарпатская - 387
  • Запорожская - 208
  • Ивано-Франковская - 783
  • Кировоградская - 356
  • Киев - 1298
  • Киевская область - 604
  • Львовская - 371
  • Луганская - 32
  • Николаевская - 116
  • Одесская - 248
  • Полтавская - 180
  • Ровенская - 553
  • Сумская - 95
  • Тернопольская - 664
  • Харьковская - 221
  • Херсонская - 88
  • Хмельницкая - 72
  • Черновицкая - 1429
  • Черкасская - 276
  • Черниговская - 39

Напомним, что в мире зарегистрировали более 3 млн случаев заболевания коронавирусом. На первое место по выздоровлению вышла Испания, где вылечились более 120 000 человек. Лидером по смертности остаются США, также в Штатах самое большое количество заболевших - почти 990 000.

Напомним, Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

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