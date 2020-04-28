В Украине за сутки более 400 новых случаев COVID-19

На 401 человека возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, 19 ранее заболевших умерли, 128 человек выздоровели, сообщает утром во вторник Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.
По состоянию на утро 28 апреля число заболевших с начала распространения Covid-19 достигло 9 410, из них скончались 239, а общее количество выздоровевших составило 992.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай… В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook во вторник утром.
На утро 27 апреля в Украине было 9 009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (864) превышало количество летальных случаев (220). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 410, летальных случаев возросло на 19, количество случаев выздоровления - на 128.
Суточный рост количества заболевших на 27 апреля составлял 392 человека, на 26 апреля - 492, на 25 апреля – 478 человек. Рост количества жертв Covid-19 за предыдущие трое суток составлял: на 27 апреля - 11 человек, на 26 апреля - 8, на 25 апреля – 8 человек. Рост числа выздоровевших за минувшие трое суток составлял соответственно – 24, 58 и 181 человек.
Количество активных больных на утро понедельника составляло 7 925 (рост за сутки –357). По состоянию на утро вторника в Украине активных больных 8179 человек.
Статистика по регионам:
Напомним, что в мире зарегистрировали более 3 млн случаев заболевания коронавирусом. На первое место по выздоровлению вышла Испания, где вылечились более 120 000 человек. Лидером по смертности остаются США, также в Штатах самое большое количество заболевших - почти 990 000.
Напомним, Кабинет министров Украины решил продлить карантин в связи с коронавирусом до 11 мая. Выход из карантина будет происходить в пять этапов, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.
Читайте также:
Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях
Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины