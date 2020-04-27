Количество зараженных коронавирусом людей в мире приближается к 3 миллионам

Новости Украины:От коронавирусной инфекции в мире выздоровело более 865 тыс. человек.

По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 206 544 человека. В свою очередь, выздоровели 865 733 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 54 881 человек, Италии — 26 644 человека, в Испании — 23 190, Франции — 22 890 и Великобритании — 20 794. В Китае в общем — 4637 умерших.

Всего в мире 2 971 477 инфицированных. Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (965 785), Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (162 220), Германия (157 770) Великобритания (154 037) и Турция (110 130).

Карта распространения COVID-19 / скриншот gisanddata.maps.arcgis.com

Чуть далее идет Иран (90 481), который в ночь на 23 апреля обошел Китай (83 912) по количеству инфицированных.

Больше всего умерших от вируса в США, Италии и Испании. Больше выздоровлений от COVID-19 в Испании, Германии, США.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8 617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

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