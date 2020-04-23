"Не заблуждайтесь": глава ВОЗ считает, что коронавирус "будет с нами долго"

Новости Украины:Глава ВОЗ говорит, что коронавирус еще долго будет влиять на жизнь человечества.

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что коронавирус будет бок о бок с человечеством ещё долго.

Об этом в среду, 22 апреля, говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Гебреисус отметил, что сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил он.

Как ранее сообщало агентство, вчера в Германии были одобрены клинические испытаниия антикоронавирусной вакцины на людях.

Испытания будут проходить в 3 этапа: сначала на небольшой группе - 200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, затем на нескольких тысячах людей и наконец - на 20 тысячах человек. Вакцинировать будут одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины.