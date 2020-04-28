Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки более 400 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки более 400 новых случаев COVID-19
Потепление и грозы: прогноз погоды до конца апреля
Потепление и грозы: прогноз погоды до конца апреля
Свитолина с поражения стартовала на виртуальном турнире
Свитолина с поражения стартовала на виртуальном турнире
Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля

В мире от коронавируса вылечили более 800 тысяч пациентов

В мире от коронавируса вылечили более 800 тысяч пациентов
09:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По состоянию на утро 28 апреля в мире от коронавирусной инфекции удалось вылечить уже 894 тыс. пациентов.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по Киеву вторника достигло 211 тыс. 159 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 617, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на утро вторника насчитывалось 3 млн 041 тыс. 777 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 69 тыс. 878 случаев заражения.

Полностью излечились 894 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 988 тыс. 451 (56 тыс. 245 скончавшихся), Испании - 229 тыс. 422 (23 тыс. 521), Италии - 199 тыс. 414 (26 тыс. 977), Франции - 165 тыс. 964 (23 тыс. 293), Германии - 158 тыс. 758 (6 тыс. 126), Великобритании - 158 тыс. 348 (21 тыс. 092), Турции - 112 тыс. 261 (2 тыс. 900).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на утро понедельника выявлено 87 тыс. 147 больных и 794 случаев летального исхода, выздоровели 7 тыс. 364 человека. По общему числу инфицированных Россия занимает девятое место в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

Как сообщалось, в ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
03 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
04 Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
05 Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение
Всемирный банк выделил Украине 135 миллионов долларов на медицину
Всемирный банк выделил Украине $135 млн на медицину
В мире от коронавируса вылечили более 800 тысяч пациентов
В мире от коронавируса вылечили более 800 тысяч пациентов
Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь