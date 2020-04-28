В Вооруженных силах продолжает расти число зараженных коронавирусом

Новости Украины:В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса, 6 из которых – в Харьковской области.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 28 апреля подтверждено 53 случая инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 28 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 367 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 149 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - добавили медики.

Отмечается, что 6 случаев коронавируса обнаружили в Харьковской области. Утром острую респираторную болезнь COVID-19 зафиксировали еще у трех человек. Данные военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания у них отсутствуют.

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.