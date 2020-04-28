Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 28 апреля в Украине зафиксировали 401 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 410.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 894 тыс. человек, более 211 тыс. человек умерли. По состоянию на 28 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.

Важно:

инфицированы коронавирусом в стране 9410 человек;

скончались от осложнений 239 украинцев;

Кабмин откроет продовольственные рынки до конца недели;

запуск транспорта может произойти быстрее, чем запланировано властями;

режим самоизоляции останется после открытия границ;

Карта коронавируса в Украине и мире 28 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

10:00 На утро 28 апреля в ВСУ зафиксировано 53 случая заболевания COVID-19, за сутки выявлено девять новых случаев, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил. Выздоровели 18 человек, два случая оказались летальными.

Оперативная информация о распространении COVID-19: брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может избежать пика заболеваемости COVID-19, если граждане будут придерживаться рекомендаций Минздрава.

Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, определил требования к их деятельности.

Количество украинцев, бессимптомно переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, будет определено после введения тестирования по методике иммуноферментного анализа (ИФА), заявил глава Минздрава Степанов.

В четырех областях Украины за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, наибольший рост числа заразившихся - в Киеве, 78 человек.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 28.04.2020

На 9:00 28 апреля в Украине зафиксировали 9410 случаев заражения коронавирусом, 239 пациентов умерли, выздоровели 992 больных COVID-19.

09:20 Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил в ночь на вторник дополнительное финансирование Украине в размере $135 млн для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", из которых $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19, говорится в сообщении банка.

09:12 Больше всего смертей больных COVID-19 зарегистрировали в США (56 803 летальных исходов, +1390 за сутки) Италии (26 977, + 333), Испании (23 521, +331), Франции (23 293, +437), Великобритании (21 092, +360).

09:05 В США у 1 010 507 пациентов выявили заражение коронавирусом, 56 903 человек скончались, 138 990 больных выздоровели.

08:32 В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, три - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Хэйлунцзян)

08:12 После Пасхи, когда в Украине были определенные нарушения карантина, прошла лишь неделя, и прирост заболеваемости коронавирусом из-за этого, возможно, будет в течение следующих семи дней. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко

08:00 Коронавирус выявили у 3 064 830 человек во всем мире: 211 609 умерли, 922 389 выздоровели.

На данный момент COVID-19 активно болеют 1 930 832 человека, 1 874 532 (97%) из них – в легкой или средней формах тяжести. 56 300 (3%) пациентов находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Больше всего случаев СOVID-19 зафиксировали в США (1 010 507 случаев, + 23 346 за последние сутки), Испании (229 442, +2793), Италии (199 414, +1739), Франции (165 841, +3742), Германии (165 842, +988), Великобритании (157 149, +4309).

07:41 Украина начинает тестировать граждан на антитела к коронавирусу по методике иммуноферментного анализа (ИФА или ELISA-тест). Первыми пройдут процедуру в Сумской и Одесской областях.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, такой метод даст медикам плюс-минус адекватную ретроспективную картину: покажет, человек переболел COVID-19 или еще нет, есть ли у него иммунитет, и не пропустили ли кого при диагностике ПЦР-тестами.

07:20 Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответствующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: