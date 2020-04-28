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Минздрав в двух областях запускает тестирование на антитела к COVID-19

Минздрав в двух областях запускает тестирование на антитела к COVID-19
09:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Первые ИФА-тестирования на антитела к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях.

Первые ИФА-тестирования на наличие антител к COVID-19 будут проведены в Одесской и Сумской областях, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы запускаем тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Первые такие случаи будут исследоваться в Одесской и Сумской области", - сказал он в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав не будет скрывать статистику заболеваемости.

"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он.

При этом отметил, что в Украине в целом не было роста смертности в январе и феврале.

"У нас нет за январь и февраль роста смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый возможно пропущенный случай коронавируса", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы секционного материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями, эти образцы тестируются методом ПЦР ан наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.

В Украине запустят производство ПЦР-тестов для выявления COVID-19

"Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время в клиниках больными COVID-19 заняты около 10% коек в отделениях интенсивной терапии в клиниках, которые предназначены для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Он также сообщил, что Минздрав будет развивать мощности лабораторий.

"Мы говорили, что сможем проводить 30 тысяч тестирований в неделю, сейчас мы тестируем 5-6 тыс. в сутки, мы уже вышли на этот норматив, о котором говорили (30 тыс. тестов в неделю). Дальше наша задача увеличить до 80 тыс. в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал он.

Напомним, как сообщил глава Минздрава, ПЦР-тесты украинского производства не отличаются по точности результата от немецких, корейских и китайских.

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Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, ИФА-тестирование.
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