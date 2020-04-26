Степанов: Украинские ПЦР-тесты по точности не отличаются от иностранных

Новости Украины:Во время очередного брифинга глава Минздрава Украины высказался, касательно качества украинских ПЦР-тестов.

ПЦР-тесты украинского производства не отличаются по точности результата от немецких, корейских и китайских.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент.

"Если мы говорим о ПЦР-тестах украинского производства, то перед тем, как начать их закупать и использовать для диагностики - конечно, были проведены все экспертизы. Были проведены тестирования этих ПЦР-тест-систем.

Они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире: ни немецких, ни корейских, ни китайских. Поэтому мы и начали так массово использовать именно украинского производства ПЦР-тесты", - сказал Максим Степанов.

Напомним:

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире.

По состоянию на утро субботы, 26 апреля, в Украине подтверждено 8716 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся - 209.

В мире общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 203 042 человека. В свою очередь, выздоровели 822 264 человека.