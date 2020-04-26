COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине заражены коронавирусом

Новости Украины:В медицинских силах ВСУ дали отчет о количестве зараженных среди военослужащих.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксирован один новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом говорится в сводке командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

В целом по состоянию на 07:00 в ВСУ зафиксированы 58 случаев заболевания, из них два летальных, 18 человек выздоровели.

Изолированные, в том числе, в самоизоляции, – 368 человек.

Напомним:

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире.

По состоянию на утро субботы, 26 апреля, в Украине подтверждено 8716 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 840, а скончавшихся - 209.

В мире общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 203 042 человека. В свою очередь, выздоровели 822 264 человека.