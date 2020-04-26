Больше всего случаев COVID-19 за сутки: В Минздраве назвали области

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Минздрав отчитались об областях, в которых больше всего случаев заражения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев больных COVID-19 обнаружили в Днепропетровской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Об этом заявил на брифинге 26 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

"Обращаю внимание, что за прошлые сутки проведено 5 596 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днипропетроський области (52 случая), Закарпатской (43) и Тернопольской областях (42 случая)", - отметил он.

Министр также напомнил, что за минувшие сутки заболели 492 человека.

"Из них - 41 ребенок и 101 медицинский работник. Были госпитализированы 123 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. При этом, хорошая новость - 58 пациентов, в том числе пятеро детей, выздоровели", - добавил Степанов.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели.