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Степанов: Аудит системы здравоохранения поможет разработать план второго этапа медреформы

Степанов: Аудит системы здравоохранения поможет разработать план второго этапа медреформы
09:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Во время очередного брифинга глава Минздрава Украины рассказал о планах для мереформы.

Аудит системы здравоохранения нужен для того, чтобы разработать план проведения второго этапа медицинской реформы.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга относительно COVID-19. 

"Сейчас в средствах массовой информации широко расходятся наши сообщения об аудите системы здравоохранения. Я хочу подчеркнуть, что наш аудит, который мы начали в связи с введением второго этапа реформы, показывает очень тревожный сигнал. Мы находимся на постоянной связи непосредственно с департаментами здравоохранения, с больницами и получаем информацию с мест. Что мы видим? Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников к концу года, где-то снижение заработной платы, где-то начинают отправлять наших медицинских работников в неоплачиваемый отпуск. Я хочу быть откровенным и сказать, какие есть просчеты в медицинской реформе, что нужно сделать, какой у нас будет план и как мы будем из этого входить. Как мы будем начинать реформу и главное, - как мы ее закончим, эту реформу", - сказал Степанов.

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Он отметил, что для этого сегодня сразу после брифинга едет в Киевскую область, чтобы посетить три больницы и пообщаться с врачами и пациентами, услышать их мнение.

"Мы реформу закончить должны с не сокращенными медицинскими работниками, с не просто существующими зарплатами, а которые будут намного больше у наших медицинских работников. И главное - мы должны закончить так, чтобы у нас была медицина, которой мы будем гордиться, на которую мы будем рассчитывать, медицина, которая на 100% будет нам помогать. И все это зависит от тех шагов, которые мы будем делать сейчас, во время 2 этапа реформы", - подчеркнул министр.

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Украина, Минздрав, Здравоохранение.
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