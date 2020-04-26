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ООС: боевики 16 раз нарушали "тишину", один боец ранен

ООС: боевики 16 раз нарушали "тишину", один боец ранен
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за минувшие сутки.

За минувшие сутки, 25 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информует пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие Объединенных сил с помощью дежурных огневых средств приняли исчерпывающие меры воздействия на оккупационные войска. Решительными и смелыми действиями наши воины доказали захватчикам необходимость безусловного соблюдения режима "тишины" на украинской земле", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

Российские вооруженные формирования трижды обстреляли защитников Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, враг также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения ОС неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Рядом с Лебединским зафиксирован вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок - из станкового противотанкового гранатомета.  

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С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по позициям неподалеку Водяного применил 82 мм минометы - 46 мин.

На все обстрелы Объединенные силы дали результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" вооруженные формирования Российской Федерации из 120 мм минометов обстреляли украинских военнослужащих у Новоалександровки и Попасной (29 мин), а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь рядом с Орехово. 

Опорные пункты Объединенных сил у Крымского оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

"Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения на Донбассе безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Все попытки захватчиков с помощью оружия дестабилизировать ситуацию будут и в дальнейшем получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - подчеркнули в штабе ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили. 

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино.

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В ответ на нарушение "тишины" украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. 

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркивается в сообщении.

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Украина, Обстрел, Донбасс, ВСУ, ООС.
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