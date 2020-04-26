Посольство: из Турции паромом домой возвращаются более 90 украинцев

Новости Украины:В Украину возвращаются более 90 украинцев из Турции на спецпароме.

Из турецкого порта Карасу в Черноморск отправляется паром, который доставит на родину более 90 граждан Украины.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Турции.

"Уже этой ночью четвертый за этот месяц паром Карасу - Черноморск вернет домой более 90 украинцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самой юной пассажирке, которая отправляется в Украину, - 1,5 года.

В связи с тем, что в 31 провинции Турции усилены карантинные меры и введен комендантский час Посольство Украины в Анкаре, генконсульство в Стамбуле и консульство в Анталии брали для наших соотечественников спецразрешения и организовывали трансфер.

Следующий паром по маршруту Карасу - Черноморск запланирован на 2 мая. Билеты доступны на сайте Ukrferry.

Все украинцы по прибытии в Черноморск пройдут 14-дневный карантин.