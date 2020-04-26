Садовый: Из-за коронакризиса во Львове сократят почти 200 сотрудников мэрии

Новости Украины:В связи с коронакризисом во Львове сократят около 200 работников мэрии.

Во Львове из-за кризиса, возникшего в результате эпидемии коронавируса и вынужденного карантина, планируют оптимизировать количество работников горсовета, сократив штат на 181 человека.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и т.д. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность сотрудников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека ", - анонсировал изменения городской председатель Андрей Садовый.

В то же время, подчеркнул он, инфраструктурные проекты будут сохранены, потому что они дают возможность привлечь людей к оплачиваемой работе, а также получить налоги в местный бюджет.

Еще один путь выхода из кризиса львовский мэр видит в поддержке местного производителя.

"Когда начался кризис, первым пришел на помощь львовский бизнес - предприниматели, меценаты. Поэтому мы даем новый старт, новый этап программе "Сделано во Львове", "Покупай львовское", - отметил городской голова.

Он также подчеркнул важность перевода всех сервисов в городе в онлайн-режим. По словам Садового, за последний месяц в таком режиме в городские службы обратились около 10 тыс. львовян.

В сфере медицины мэр отметил важность достойной оплаты труда врачей и медицинских работников, оснащение больницы скорой помощи сверхсовременной лабораторией и создание в городе резервного фонда.

"Когда начался карантин, все начали бегать: а где купить маски, амуницию, комбинезоны для наших больниц? Ждать, когда привезут из Китая - это абсурдно, важно все иметь здесь, во Львове, и производить здесь, во Львове. Важно иметь резерв, чтобы мы имели в запасе 2-3-4 млн тех же масок", - убежден львовский голова.

По последним данным, на Львовщине зарегистрировано 317 случаев Covid-19. Умерли 12 больных, в то же время 41 пациент выздоровел.