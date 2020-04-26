Через КПВВ у Станицы пропустили почти полсотни человек на особых основаниях

Новости Украины:Через КПВВ "Станица Луганская" на особых основаниях было пропущено 47 человек.

47 граждан, у которых в силу особых жизненных обстоятельств, возраста и состояния здоровья имелись основания для пересечения линии разграничения, прошли 25 апреля через КПВВ "Станица Луганская" в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Пропуск людей с обеих сторон должен был начаться в 10.00 утра. Мы тщательно проверили основания для пропуска каждого, поданного в списках, они действительно неотложные. Как всегда, мы придерживались договоренностей. Однако первая женщина с ВОТ прошла КПВВ "Станица Луганская" только в 14.45", - рассказал руководитель ЛОВГА Сергей Гайдай.

Отмечается, что согласно спискам, составленным с привлечением представителей Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ, а также согласованных командованием Объединенных сил, 22 человека перешли с временно оккупированных районов Луганщины на территорию, подконтрольную Украине. Это в основном люди с онкологическими заболеваниями. В ОРДЛО были пропущены 25 человек.

Все граждане, которые вернулись на подконтрольную территорию, будут направлены на двухнедельный обсервацию. В частности, жители области будут находиться в самоизоляции, остальных разместят в специально определенном медицинском учреждении.

Как сообщалось, с 22 марта Украина приостановила пропуск через линию разграничения на Донбассе лиц и транспортных средств. С 28 марта на территории проведения операции Объединенных сил введен режим "красный", которым ограничен въезд / выезд в Луганскую и Донецкую области.