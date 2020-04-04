Админчерта с Крымом: В Госпогранслужбе рассказали, как происходит пропуск на КПВВ

На территорию Украины через КПВВ "Каланчак" на админмежах с временно оккупированным Крымом пропускают только тех граждан, которые сейчас временно находятся в Крыму и имеют прописку на материковой части Украины. Об этом сообщает ГПСУ.
"Перед тем, как попасть на территорию КПВВ все граждане, включая военнослужащих проходят температурный контроль. Температурный скрининг на КПВВ проводится еще с 26 февраля. В настоящее время еще ни одного случая выявления граждан с признаками коронавируса не было", - сообщил пограничник в видеообращении.
Сообщается, что обычно через контрольный пункт въезда-выезда КПВВ "Каланчак" за сутки проходит около 2-3 тысяч граждан и 400 транспортных средств. Но из-за карантина пока здесь пусто.
"На материковую часть Украины пропускают только тех граждан, которые сейчас временно находятся в Крыму и имеют прописку на материковой части Украины. На территорию оккупированного Крыма пропускают только тех граждан, которые имеют соответствующую регистрацию на территории временно оккупированного Крыма. Что касается иностранцев, то их пропускают только по согласованию министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - рассказал пограничник.
Также на территории КПВВ "Каланчак" пограничники несут службу в защитных масках и перчатках, а также на КПВВ ежедневно осуществляется дезинфекция во всех служебных помещениях и территориях КПВВ.
"Для специалистов кинологов сейчас работы не много, поэтому они проводят время в тренировках своих служебных собак", - сообщил пограничник.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
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