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На Донетчине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса

На Донетчине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса
04:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:На Донетчине зафиксировано 25 новых случаев коронавируса

В Донецкой области зафиксировано 25 новых случаев COVID-19, три из которых в Бахмуте и 22 в Мариуполе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко.

“25 новых случаев COVID-19 в Донецкой области: 3 — в Бахмуте, 22 в Мариуполе. Два мариупольских случая обнаружили, протестировав больных пневмонией. Один случай в Бахмуте связан с пребыванием лица за рубежом. Остальные больные (как в Бахмуте, так и в Мариуполе) — из круга контактов пациентов, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее”, — сообщил Кириленко.

Так, председатель Донецкой ОГА привел статистику по состоянию на вечер 25 апреля: “с начала объявления карантина в Донецкой области лабораторно подтверждено 52 случая COVID-19. Один из них закончился летально, 10 пациентов выздоровели, 41 — продолжает лечение”, — говорится в сообщении.

По городам заболеваемость выглядит следующим образом:

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные. Всего в мире заболело почти 2.8 млн человек.

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В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Донетчина, Коронавирус, Covid-19.
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