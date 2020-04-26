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На Днепропетровщине зафиксировали 45 новых случаев заражения COVID-19

На Днепропетровщине зафиксировали 45 новых случаев заражения COVID-19
00:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:У жильцов реабилитационных центров города Подгородного обнаружили 45 новых случаев коронавируса.

В Днепропетровской области сегодня по состоянию на 15:00 лабораторно подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, 45 из них - у жильцов реабилитационных центров города Подгородного.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Днепропетровского областного совета. Так, в реабилитационных центрах Подгородного в общей сложности выявлено более 70 инфицированных коронавирусом.

Источником заражения являются занятия в библейской школе харизматической церкви "Новое поколение" в Першотравенске, которое посетили руководители реабилитационных центров. Всего в трех таких центрах насчитывается более 100 человек.

На Кировоградщине более полусотни человек вылечились от коронавируса

По состоянию на 15:00 25 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по Днепропетровской области составляет 294 случая.

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Днепропетровщина, Коронавирус, Covid-19.
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