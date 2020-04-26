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"Черных" регистраторов в Одессе подозревают в многомиллионной афере

"Черных" регистраторов в Одессе подозревают в многомиллионной афере
07:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Одессе частный нотариус и госрегистратора подозревают в афере на не менее чем 10 млн.

Одесская облпрокуратура объявила подозрение в совершении преступления частному нотариусу и госрегистратору, лишивших предприятие права собственности на восемь объектов недвижимости.

Об этом информирует пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуроры облпрокуратуры сообщили о подозрении частному нотариусу Одесского городского нотариального округа и государственному регистратору в несанкционированной смене информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч.ч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. 

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По версии следствия, нотариус вместе с госрегистратором в 2019 году несанкционированно изменили информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Своими противоправными действиями сообщники лишили предприятие права частной собственности на восемь объектов недвижимого имущества, а именно автозаправочных станций в Одессе и области. Таким образом законному владельцу был нанесен ущерб в размере 10 млн гривень. 

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Одесса, Нацполиция, ГУНП.
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