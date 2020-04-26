Итоги дня 25 апреля: COVID-19 и пожары в Украине, учебный год и ВНО 2020

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 25 апреля Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться в Украине и мире. По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине подтверждено 8125 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 782, а скончавшихся - 201. В мире общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 195 920 человека. В свою очередь, выздоровели 781 382 человека. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Поминальные дни: в Нацполиции рассказали, как будут обеспечивать порядок Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

4 Статус безработного через портал "Дия": В Украине запустят экспериментальный проект Правительство Украины поддержало запуск экспериментального проекта по оформлению статуса безработного и получению помощи по безработице онлайн через портал "Дия", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

6 Точное попадание: ракета "Ольха-М" успешно прошла испытания В Одесской области на полигоне Алибей, 25 апреля успешно проведено испытание ракеты "Ольха-М" - цель поражена с первого выстрела.

7 Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть В Ла Лиге будут штрафовать футболистов, отказавшихся выходить на поле в случае возобновления сезона.

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9 US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка Руководители US Open-2020 рассматривают возможные места проведения турнира в условиях коронавируса, сообщает Marca.

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11 Барселона может отказаться доигрывать чемпионат Каталонцы согласятся играть только когда будут уверены, что это полностью безопасно.

12 Джастин Бибер установил рекорд по прослушиваниям на платформе Spotify Канадский исполнитель Джастин Бибер стал самым прослушиваемым певцом на стриминговой музыкальной платформе Spotify.

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14 Конкурент Zoom: Facebook представил Messenger Rooms Компания Facebook сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms.

15 Американского актера украинского происхождения нашли мертвым в своем доме В пятницу, 24 апреля, стало известно о смерти 52-летнего Дмитрия Дьяченко, который сыграл в популярном фильме Запретная зона (англ. Chernobyl Diaries - Чернобыльские дневники). Об этом сообщили журналисты популярного американского издания TMZ.