Конкурент Zoom: Facebook представил Messenger Rooms

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) провёл вчера в Facebook онлайн-трансляцию, на которой анонсировал новый сервис — Messenger Rooms.
Что известно
Это конкурент Zoom, который позволяет пользователям общаться по видеосвязи с большим количеством участников (до 50 человек). Создать конференцию можно через Facebook или Messenger.
Кроме этого присоединится к ней смогут даже те, у кого нет аккаунта в социальной сети, но для этого понадобиться приглашение. Во время видеочата будут доступны маски, фильтры и даже фоновые изображения, которые помогут скрыть бардак в вашей комнате.
Когда ждать
Сервис уже до конца этой недели появится в некоторых странах. Все остальные получат его чуть позже.