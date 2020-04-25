Конкурент Zoom: Facebook представил Messenger Rooms

Новости технологии:Компания Facebook сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms.

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) провёл вчера в Facebook онлайн-трансляцию, на которой анонсировал новый сервис — Messenger Rooms.

Что известно

Это конкурент Zoom, который позволяет пользователям общаться по видеосвязи с большим количеством участников (до 50 человек). Создать конференцию можно через Facebook или Messenger.

Кроме этого присоединится к ней смогут даже те, у кого нет аккаунта в социальной сети, но для этого понадобиться приглашение. Во время видеочата будут доступны маски, фильтры и даже фоновые изображения, которые помогут скрыть бардак в вашей комнате.

Когда ждать

Сервис уже до конца этой недели появится в некоторых странах. Все остальные получат его чуть позже.