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Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color

Xiaomi готовит новую версию смарт-часов Watch Color
15:04 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:В начале года Xiaomi представила "умные" часы Watch Color, а теперь готовит еще одну их версию.

Вместе с Xiaomi Mi 10 Youth Edition и MIUI 12 Xiaomi представит новую версию смарт-часов Watch Color.

Это специальная версия часов, созданная в стиле работ американского художника Кита Харинга (Keith Haring). Он стал легендой арт-сцены в 80-х годах и запомнился своими красочными рисунками.

Рисунками будут украшены коробка и ремешки Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition, также тематически будут оформлены эксклюзивные циферблаты. У часов будет несколько сменных ремешков.

 

В остальном это будут прежние Watch Color: 1,39-дюймовый AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, NFC, мониторинг физической активности и аккумулятор емкостью 420 мАч.

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Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition дебютируют 27 апреля, вместе со смартфоном Xiaomi Mi 10 Youth Edition и фирменной оболочкой MIUI 12.

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Технологии, Умные часы, Смарт-часы, Техно, Xiaomi, Watch Color.
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