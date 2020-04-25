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Школа 2020: В Минобразования рассказали, когда в закончится учебный год

Школа 2020: В Минобразования рассказали, когда в закончится учебный год
18:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с карантнными мерами в Минздраве рассказали, когда в школах закончится учебный год.

Учебный год в школах, несмотря на карантин из-за коронавируса, закончится традиционно в мае.

Об этом изданию "Радио Свобода" рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

По словам главы Минобразования, уроки с использованием дистанционных технологий будут продолжаться до конца мая. 

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"В июне точно не будет учебного процесса, окончания учебного года, оформление школьных документов. МОН рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года", - подчеркнула министр образования.

Любомира Мандзий подчеркнула, что в июне ученики за школьные парты не сядут.

"Мы рекомендовали учреждениям образования корректирующее обучение провести в сентябре. Такое обучение должно быть для диагностирования ситуации, повторение, обобщение материала, изучение которого пришлось на период карантина", - рассказала глава МОН.

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Отметим, карантин в Украине пока что продлили до 11 мая.

Как сообщалось, в Министерстве образования и науки из-за карантина в Украине школы просили отказаться от выпускных и последних звонков.

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Украина, Минобразования, Карантин.
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