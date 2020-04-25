Точное попадание: ракета "Ольха-М" успешно прошла испытания (Фото)

Новости Украины:В Одесской области провели успешные испытания ракеты "Ольха-М".

В Одесской области на полигоне Алибей, 25 апреля успешно проведено испытание ракеты "Ольха-М" - цель поражена с первого выстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

"При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М": Попадание точно в цель с первого пуска", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ напомнили: "Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Как сообщалось, 30-31 марта 2020 года ГККБ "Луч" провело на полигоне в Одесской области успешные очередные испытания ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км.