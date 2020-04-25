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Гидрометцентр: Воздух в столице почти в норме

Гидрометцентр: Воздух в столице почти в норме
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Укргидрометцентре заявили, что в Киеве показатели загрязнения воздуха в пределах допустимого.

Уровень химического загрязнения воздуха в Киеве в основном не превышает значений, характерных для нынешнего времени года.

Об этом на брифинге 25 апреля сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"Химическое загрязнение атмосферного воздуха в городе Киеве находится в основном на обычном уровне, характерном для этого периода весны. Превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное превышение по диоксиду серы и формальдегиду", - сообщил Прокопенко.

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По его словам, перемещение продуктов и остатков горения от пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне отчуждения, согласно расчетам, происходит в восточном направлении. 

"Например, из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - на западные районы Черниговской области, а из северных районов Житомирщины - в направлении северных районов Киевской области, со скоростью до 15-20 км/ч", - отметил метеоролог. 

В течение суток ветер останется без изменений, 26 апреля изменится на северный и северо-западный.

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Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях, как и в предыдущие дни, остается в пределах естественного фона и составляет 11-18 микрорентген в час.

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Киев, Экология, Воздух.
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